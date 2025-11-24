Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить сына

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Жительница города Артема Приморского края задержана по подозрению в попытке убить своего трехлетнего сына, сообщило региональное СУСК РФ.
«По версии следствия, 23 ноября местная жительница, находясь по месту проживания в квартире жилого дома по ул. Харьковская в городе Артеме Приморского края, нанесла множественные колото‑резаные ранения своему трёхлетнему сыну, находящемуся в силу возраста в беспомощном состоянии. Преступный умысел женщина не довела до конца, поскольку ее остановили очевидцы, а потерпевшему врачи своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
В отношении 27-летней женщины возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.