Несколько лобовых автокатастроф расследуют в Приморье, в том числе с участием автобуса и КАМАЗа

Смертельное ДТП произошло днём 24 ноября. Предварительно установлено, что водитель автомобиля допустил лобовое столкновение с автобусом, так как не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения. Погибла 68-летняя пассажирка легковушки.
На месте автокатастрофы работают сотрудники Госавтоинспекции, деятельность оперативных служб контролирует на месте межрайонный прокурор.
В рамках установления обстоятельств смертельного ДТП прокуратура оценит соответствие состояния дорожного покрытия установленным требованиям и безопасности пассажирских перевозок.
За последние дни в Приморье произошло ещё несколько автокатастроф — лобовых столкновений при выезде на встречную полосу. В Лесозаводском округе на 379-м километре федеральной трассы «Уссури» 46-летняя автомобилистка за рулём Toyota Premio выехала на полосу встречного движения через сплошную линию разметки и врезалась в КАМАЗ, грузовик и легковушка загорелись от удара. Погибли автомобилистка и её 22-летняя пассажирка. Известно, что в этом году к ответственности за нарушения ПДД виновницу аварии не привлекали, её водительский стаж составляет 23 года.
Ночью 23 ноября смертельное лобовое столкновение произошло на 551-м километре трассы «Уссури» в Черниговском округе. На встречной полосе оказался Lexus GS 300 под управлением 34-летнего водителя. Он врезался в Subaru Forester. Водитель «Лексуса» умер во время реанимационных мероприятий в автомобиле «скорой помощи», а управлявшая «Форестером» девушка 1995 года рождения погибла на месте. Водительский стаж виновника аварии исчисляется с 2018 года, парень водил безаварийно, ПДД не нарушал.
Полиция предупреждает о недопустимости выезда на полосу встречного движения — лобовые столкновения часто заканчиваются трагически. Особенно об этом стоит помнить зимой, когда риски оказаться на встречной полосе возрастают в условиях зимней скользкости и гололёдных явлений. Хоть за уборку снега и льда отвечают дорожные службы и муниципалитеты, жизнями и здоровьем рискуют пассажиры и водители. На предстоящей рабочей неделе ожидается два циклона, которые должны ухудшить дорожную обстановку.