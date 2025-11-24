Несколько лобовых автокатастроф расследуют в Приморье, в том числе с участием автобуса и КАМАЗа

За последние дни в Приморье произошло ещё несколько автокатастроф — лобовых столкновений при выезде на встречную полосу. В Лесозаводском округе на 379-м километре федеральной трассы «Уссури» 46-летняя автомобилистка за рулём Toyota Premio выехала на полосу встречного движения через сплошную линию разметки и врезалась в КАМАЗ, грузовик и легковушка загорелись от удара. Погибли автомобилистка и её 22-летняя пассажирка. Известно, что в этом году к ответственности за нарушения ПДД виновницу аварии не привлекали, её водительский стаж составляет 23 года.