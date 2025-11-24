В Хабаровском крае мошенники обманули пенсионера при продаже лодки

Пенсионер рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже лодки и решил ее купить. Он связался с продавцом по указанному номеру телефона, договорился о покупке и перевел на счет мошенника 146 тысяч рублей. Однако после получения денег продавец перестал отвечать на звонки и исчез. Лодку мужчина так и не получил.