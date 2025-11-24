В Безенчукском районе КамАЗ остановился поперек трассы и спровоцировал ДТП

23 ноября на трассе «Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук» в Безенчукском районе произошло серьезное ДТП. 49-летний водитель КамАЗа, помогая другому грузовику, остановился поперек проезжей части без выставления аварийных знаков. В результате в него врезалась Lada Granta, два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.