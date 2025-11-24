В Безенчукском районе КамАЗ остановился поперек трассы и спровоцировал ДТП

23 ноября на трассе «Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук» в Безенчукском районе произошло серьезное ДТП. 49-летний водитель КамАЗа, помогая другому грузовику, остановился поперек проезжей части без выставления аварийных знаков. В результате в него врезалась Lada Granta, два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
«Водитель КамАЗа нарушил правила остановки транспортного средства на проезжей части, чем создал препятствие для движения транспорта», — рассказали в ведомстве.
Авария произошла в 18:45 на 11 км автодороги. С места ДТП с травмами доставлены водитель легкового автомобиля и его 51-летняя пассажирка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, включая причины нарушения правил остановки грузовым транспортом.