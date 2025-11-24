Калининградцы за неделю отдали мошенникам 7 миллионов

Среди обманутых — воспитательница детского сада, которая взяла кредит на 1,3 миллиона рублей, надеясь на высокие доходы от биржевых инвестиций.
Другие случаи включают потерю 662 тысяч рублей при обещании «легкого заработка» на маркетплейсе и 435 тысяч рублей — в надежде на пассивный доход с интернет-платформы. Терапевт из Калининграда перевела 688 тысяч рублей на «безопасный счет», поверив лжесотрудникам Росфинмониторинга.
В списке пострадавших — учителя, медики, пенсионеры и рабочие из разных городов области. Прокуратура предупреждает о необходимости повышенной бдительности при любых финансовых предложениях.