Калининградцы за неделю отдали мошенникам 7 миллионов

Другие случаи включают потерю 662 тысяч рублей при обещании «легкого заработка» на маркетплейсе и 435 тысяч рублей — в надежде на пассивный доход с интернет-платформы. Терапевт из Калининграда перевела 688 тысяч рублей на «безопасный счет», поверив лжесотрудникам Росфинмониторинга.