В селе под Воронежем автомобилистка погибла в перевернувшейся машине

В воронежском селе автомобилистка перевернулась на «Приоре».

Источник: ГИБДД Воронежской области

Вечером 23 ноября в Новохоперском районе произошла смертельная авария. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина.

Авария произошла в 22.05 в селе Елань-Колено. По предварительным данным дорожной полиции, 43-летняя автомобилистка на ВАЗ-217230 не справилась с управлением, вылетела с дороги, после чего «Приора» перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой».

Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.