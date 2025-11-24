В селе под Воронежем автомобилистка погибла в перевернувшейся машине

Вечером 23 ноября в Новохоперском районе произошла смертельная авария. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина.
Авария произошла в 22.05 в селе Елань-Колено. По предварительным данным дорожной полиции, 43-летняя автомобилистка на ВАЗ-217230 не справилась с управлением, вылетела с дороги, после чего «Приора» перевернулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой».
Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.