Onet.pl: в Польше освободили подозреваемых в подрыве ж/д украинцев

В Польше освободили четверых граждан Украины. Их задержали 19 ноября по подозрению в причастности к подрыву железнодорожных путей на линии Варшава — Люблин. Об этом пишет местное издание Onet.pl со ссылкой на официальные источники.

Источник: Reuters

Двоих украинцев задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности, еще двух — полиция. По версии польских правоохранительных органов, все четверо могли помогать двум другим гражданам Украины, которых заочно обвиняют в организации взрыва. Следствие полагает, что обвиняемые покинули территорию Польши через пункт пропуска Тересполь на границе с Белоруссией. Среди арестованных был водитель, который, как считают следователи, перевозил подозреваемых в день теракта.

Как уточняет Onet.pl, задержанные долгое время проживали в Польше и между собой не были знакомы. Их имена не раскрываются.

Утром 16 ноября машинист электропоезда обнаружил повреждение рельсов в Мазовецком воеводстве, на пути к пограничному пункту «Дорохуск» на границе с Украиной. Движение было приостановлено, при ЧП никто не пострадал. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что железнодорожные пути были подорваны. После инцидента полиция страны начала спецоперацию «Путь» для защиты ж/д инфраструктуры.

