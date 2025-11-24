Onet.pl: в Польше освободили подозреваемых в подрыве ж/д украинцев

Двоих украинцев задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности, еще двух — полиция. По версии польских правоохранительных органов, все четверо могли помогать двум другим гражданам Украины, которых заочно обвиняют в организации взрыва. Следствие полагает, что обвиняемые покинули территорию Польши через пункт пропуска Тересполь на границе с Белоруссией. Среди арестованных был водитель, который, как считают следователи, перевозил подозреваемых в день теракта.