В Самаре вступил в силу приговор экс-силовику за хищение 1,2 млн рублей у участника СВО

Суд установил, что обвиняемый использовал служебное положение и организовал заключение контракта с Министерством обороны РФ для одного из граждан. После этого под предлогом передачи банковской карты родственнику он заставил потерпевшего передать ему карту и код доступа. Затем бывший полицейский снял с карты 1,2 млн руб. предназначенных для выплат за участие в специальной военной операции.