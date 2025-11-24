В Самаре вступил в силу приговор экс-силовику за хищение 1,2 млн рублей у участника СВО

Суд установил, что обвиняемый использовал служебное положение и организовал заключение контракта с Министерством обороны РФ для одного из граждан. После этого под предлогом передачи банковской карты родственнику он заставил потерпевшего передать ему карту и код доступа. Затем бывший полицейский снял с карты 1,2 млн руб. предназначенных для выплат за участие в специальной военной операции.
Суд приговорил обвиняемого к четырем годам исправительной колонии общего режима. Также ему в течение двух лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах РФ, связанные с функциями представителя власти. Обвиняемый лишен специального звания «подполковник полиции».
Апелляционные жалобы от защитника и осужденного были отклонены. Но судебная коллегия изменила приговор, исключив из предъявленного обвинения комиссию банка за произведенные операции.