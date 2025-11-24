Ричмонд
В ДТП с автобусом в Приморье погибла пассажирка легковушки

В результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

На автодороге «Артем-Находка» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Toyota Carib не справился с управлением на мокром асфальте, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом маршрута № 506 «Находка — Владивосток».

К сожалению, в результате аварии 68-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм. Водитель не пострадал. Водитель и пассажиры автобуса также не получили повреждений.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция Приморского края призывает водителей быть внимательнее в непогоду: снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров на мокрой дороге.