Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновника из свердловского минсельхоза оштрафовали на 3,5 млн за взятки

Бывший сотрудник министерства агропромышленного комплекса получил штраф за взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге осудили бывшего чиновника министерства агропромышленного комплекса за взятки. Виктор Волынкин, который работал ведущим специалистом в отделе гостехнадзора, брал деньги у директора учебного заведения «МотоАкадемия». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

История началась еще в 2017—2019 годах, когда Волынкин проверял академию и участвовал в приеме экзаменов. Тогда он познакомился с директором, и они стали общаться. Но потом эти отношения превратились в преступление: с 2020 по 2022 год чиновник регулярно получал от директора деньги за то, что не наказывал академию за нарушения. Всего он взял более 531 тысячи рублей.

— Мужчина признан виновным в совершении преступления по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном размере», — уточнили в прокуратуре.

Суд оштрафовал Волынкина на 3,48 миллиона рублей и запретил ему на пять лет работать в госорганах. Кроме того, у него забрали все полученные взятки в пользу государства.