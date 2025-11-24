Чиновника из свердловского минсельхоза оштрафовали на 3,5 млн за взятки

История началась еще в 2017—2019 годах, когда Волынкин проверял академию и участвовал в приеме экзаменов. Тогда он познакомился с директором, и они стали общаться. Но потом эти отношения превратились в преступление: с 2020 по 2022 год чиновник регулярно получал от директора деньги за то, что не наказывал академию за нарушения. Всего он взял более 531 тысячи рублей.