Чиновника из свердловского минсельхоза оштрафовали на 3,5 млн за взятки

В Екатеринбурге осудили бывшего чиновника министерства агропромышленного комплекса за взятки. Виктор Волынкин, который работал ведущим специалистом в отделе гостехнадзора, брал деньги у директора учебного заведения «МотоАкадемия». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
История началась еще в 2017—2019 годах, когда Волынкин проверял академию и участвовал в приеме экзаменов. Тогда он познакомился с директором, и они стали общаться. Но потом эти отношения превратились в преступление: с 2020 по 2022 год чиновник регулярно получал от директора деньги за то, что не наказывал академию за нарушения. Всего он взял более 531 тысячи рублей.
— Мужчина признан виновным в совершении преступления по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном размере», — уточнили в прокуратуре.
Суд оштрафовал Волынкина на 3,48 миллиона рублей и запретил ему на пять лет работать в госорганах. Кроме того, у него забрали все полученные взятки в пользу государства.