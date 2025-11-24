Члена этнической ОПГ осудили за вымогательство в Волгограде

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор В. Х. Залиняну — члену этнической ОПГ, которая специализируется на преступлениях насильственной и экономической направленности, сообщают в УФСБ по региону.
Мужчину признали виновным в попытке мошенничества и вымогательстве.
«Залинян действовал в интересах своего брата, которому понадобилась фиктивная справка о болезни. Чтобы помочь родственнику, он обратился к медсестре первой областной клинической больницы. А, получив отказ, стал вымогать у женщины деньги, требуя с нее 550 тысяч рублей», — поясняет представитель силового ведомства Виктория Ямщикова.
Медик, опасаясь дальнейшего давления, обратилась в органы безопасности. В УФСБ по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело. Учитывая, что Залинян уже был судим за нарушение ПДД, нанеся при этом тяжкий вред здоровью человека, а также другие обстоятельства, суд назначил ему в качестве наказания 3,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.
Приговор вступил в законную силу.
