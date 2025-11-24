Члена этнической ОПГ осудили за вымогательство в Волгограде

Медик, опасаясь дальнейшего давления, обратилась в органы безопасности. В УФСБ по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело. Учитывая, что Залинян уже был судим за нарушение ПДД, нанеся при этом тяжкий вред здоровью человека, а также другие обстоятельства, суд назначил ему в качестве наказания 3,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.