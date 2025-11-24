Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Шахт задержали после угрозы минирования салона сотовой связи

Недовольный житель Дона пообещал заминировать салон сотовой связи и попал под следствие.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Шахт задержали после угрозы минирования одного из салонов сотовой связи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Оказалось, 65-летний мужчина был недоволен работой оператора связи. Предварительно, в состоянии опьянения он позвонил горячую линию и высказал угрозы, попутно пообещав заминировать один из салонов сотовой компании.

В итоге к ситуации подключились сотрудники полиции. Угроза не подтвердилась, а самого хулигана быстро вычислили, задержали и в качестве меры пресечения обязали явкой. На данный момент возбуждено дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ч. 1 ст. 207 УК РФ).

Известно, мужчина уже был судим за мошенничество, теперь ему могут назначить штраф, три года ограничения свободы или от двух до трех лет принудительных работ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.