Жителя Шахт задержали после угрозы минирования салона сотовой связи

Жителя Шахт задержали после угрозы минирования одного из салонов сотовой связи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Оказалось, 65-летний мужчина был недоволен работой оператора связи. Предварительно, в состоянии опьянения он позвонил горячую линию и высказал угрозы, попутно пообещав заминировать один из салонов сотовой компании.
В итоге к ситуации подключились сотрудники полиции. Угроза не подтвердилась, а самого хулигана быстро вычислили, задержали и в качестве меры пресечения обязали явкой. На данный момент возбуждено дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ч. 1 ст. 207 УК РФ).
Известно, мужчина уже был судим за мошенничество, теперь ему могут назначить штраф, три года ограничения свободы или от двух до трех лет принудительных работ.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.