В Омской области женщина оговорила знакомого в изнасиловании

В ходе следствия выяснилось, что всё не так однозначно.

Источник: Om1 Омск

В Омской области вынесли приговор 59-летней женщине, которая специально оговорила знакомого, обвинив его в тяжком преступлении. Полтавский районный суд признал её виновной по ч. 2 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос, соединённый с обвинением в тяжком преступлении.

Следствие установило, что в июне 2025 года женщина, несмотря на предупреждение об ответственности, сообщила в полицию, что её изнасиловал знакомый. Позже она повторила эти показания на допросах, рассчитывая, что для мужчины наступят серьёзные последствия. Однако в ходе расследования выяснилось, что заявление — оговор, и рассказанные ею обстоятельства не соответствуют действительности. На одном из этапов женщина признала ложь и раскаялась.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.