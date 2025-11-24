В Омской области женщина оговорила знакомого в изнасиловании

Следствие установило, что в июне 2025 года женщина, несмотря на предупреждение об ответственности, сообщила в полицию, что её изнасиловал знакомый. Позже она повторила эти показания на допросах, рассчитывая, что для мужчины наступят серьёзные последствия. Однако в ходе расследования выяснилось, что заявление — оговор, и рассказанные ею обстоятельства не соответствуют действительности. На одном из этапов женщина признала ложь и раскаялась.