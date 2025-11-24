В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов

По информации правоохранителей, 18-летний студент одного из крымских техникумов стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции. Аферисты разработали сложную схему психологического воздействия: сначала юноше позвонили неизвестные и представились сотрудниками военкомата.
После чего у студента выманили код доступа к Госуслугам, затем от имени представителей Минцифры сообщили о «взломе» его учетной записи, а после — от лица сотрудника Росфинмониторинга предъявили фальшивые доказательства причастности якобы к финансированию экстремизма, рассказали в МВД.
«Под угрозой уголовного преследования и обещанием “реабилитации”, злоумышленники убедили парня стать “внештатным сотрудником ведомства” и участвовать в “операциях по возврату денежных средств потерпевшим от мошенничества гражданам”. За каждую успешную поездку по передаче денег, кураторы обещали 5% вознаграждения от суммы», — сказано в сообщении.
В точности выполняя инструкции, студент встречался с другими обманутыми гражданами, использовал кодовые слова вроде «молот-сталь» для конспирации и получал крупные денежные суммы.
«В ходе противоправной деятельности ему удалось получить 420 тысяч рублей у 38-летнего мужчины, ставшего жертвой аналогичного обмана. Для передачи этих денег молодой человек совершил поездку в Ростов-на-Дону, после чего отдал наличные такому же посреднику мошенников», — добавили в сообщении.
При следующей попытке переправить в Ростов 830 тысяч рублей, полученные от 18-летней девушки, его деятельность пресекли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю — посыльного задержали на Крымском мосту.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения обманным путем суммарно более миллиона рублей у двух севастопольцев. На время следствия задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летнего молодого человека подозревают в участии в мошеннической группе, которая выманила у пенсионеров больше 1 миллиона рублей. Пожилых граждан убеждали, что их родственники стали виновниками ДТП.