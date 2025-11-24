Ричмонд
Женщина за рулем авто влетела в электроопору в Талдыкоргане

В Талдыкоргане пьяная 55-летняя женщина за рулем Lixiang не справилась с управлением и протаранила электроопору. К счастью, обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Талдыкоргане произошел инцидент с участием 55-летней женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Она села за руль автомобиля Lixiang и врезалась в электроопору.

Сила удара была значительной, и транспортное средство получило серьезные повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Экипаж полиции оперативно прибыл на место происшествия, обеспечил безопасность движения и зафиксировал все обстоятельства ДТП.

Материалы дела были оперативно направлены в суд. По итогам рассмотрения нарушительницу лишили водительских прав на 7 лет и назначили 20 суток ареста.

В МВД подчеркнули, что управление транспортом в состоянии опьянения представляет собой прямой удар по общественной безопасности и грубое неуважение к закону. Подобные инциденты будут пресекаться жестко и в полном соответствии с законодательством.