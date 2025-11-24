Ричмонд
Опубликовано фото ДТП с погибшей 5-летней девочкой под Омском

Девочка была без автокресла.

Источник: ГУ МВД

На автодороге Троицкое-Чукреевка произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 47-летняя женщина за рулем автомобиля KIA не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой». Омская полиция публикует фото с места трагедии.

В результате аварии погибла 5-летняя пассажирка KIA — дочь водителя, которая находилась на заднем сиденье без детского удерживающего устройства. Все взрослые участники ДТП получили травмы и были госпитализированы.

Прокуратура Омского района взяла на контроль ход проверки по факту происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.