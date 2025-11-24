Опубликовано фото ДТП с погибшей 5-летней девочкой под Омском

На автодороге Троицкое-Чукреевка произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 47-летняя женщина за рулем автомобиля KIA не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой». Омская полиция публикует фото с места трагедии.