В Волжском пожарные потушили возгорание в магазине «Магнит»

— В 03:35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городском округе города Волжского. На 1 этаже многоквартирного жилого дома горели вещи б/у и обшивка потолка на площади 15 кв. метров. Пожарные подразделения 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 03:59, — уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.