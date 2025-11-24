Ричмонд
Житель Хабаровска украл 45 тысяч рублей из банкомата, пока хозяин денег отвлекся

По словам потерпевшего, банкомат принял не все купюры.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полиция раскрыла кражу денег из банкомата, которую совершил случайный свидетель. Инцидент произошел в одном из торговых центров города, когда 33-летний житель Кировского района пытался положить на свой счет 50 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По словам потерпевшего, банкомат принял не все купюры и вернул ему пять тысяч рублей. Мужчина взял деньги, но не завершил операцию и отошел, не дожидаясь окончания транзакции. В этот момент к аппарату подошел 43-летний прохожий. Увидев оставленные в лотке 45 тысяч рублей, он забрал их и скрылся.

Обнаружив, что деньги не поступили на счет, хабаровчанин обратился в полицию. Сотрудники отдела полиции № 7 изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 43-летний мужчина, который потратил похищенное на личные нужды.

В ходе расследования злоумышленник полностью возместил украденную сумму потерпевшему. Заведено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой достигает пяти лет лишения свободы. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.