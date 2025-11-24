Житель Хабаровска украл 45 тысяч рублей из банкомата, пока хозяин денег отвлекся

По словам потерпевшего, банкомат принял не все купюры и вернул ему пять тысяч рублей. Мужчина взял деньги, но не завершил операцию и отошел, не дожидаясь окончания транзакции. В этот момент к аппарату подошел 43-летний прохожий. Увидев оставленные в лотке 45 тысяч рублей, он забрал их и скрылся.