Топ-менеджер «Башкиравтодора» получил срок за добычу гравия на сельхозугодьях

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, топ-менеджер дорожно-строительной компании поручил сотрудникам добывать песчано-гравийную смесь за пределами лицензионных участков недр «Балтачево» и «Исмаилово» (возде деревни Старобалтачево). По мнению прокуратуры, действия «Башкиравтодора» привели к повреждению плодородного слоя почвы на 13,2 га сельскохозяйственных земель, для их рекультивации требуется 8 млрд руб. Кроме того, считает ведомство, утрачено 41,8 тыс. кубометров полезных ископаемых стоимостью более 27 млн руб.