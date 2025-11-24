Экс-замглавного инженера «Башкиравтодора» осудили на пять лет

В Дюртюлинском районе Башкирии осудили бывшего заместителя главного инженера АО «Башкиравтодор». Суд признал его виновным по статьям о нарушении экологического законодательства при проведении работ и злоупотреблении служебным положением.
Как рассказали в СУ СКР по РБ, экс-чиновник, отвечая на предприятии за соблюдение природоохранных норм и условий лицензий на недропользование, сознательно нарушил закон. Он отдал распоряжение подчиненным разрабатывать песчано-гравийную смесь вне границ разрешенного участка, на землях сельскохозяйственного назначения. Эти действия привели к уничтожению плодородного почвенного слоя на обширной территории.
Согласно выводам судебной экспертизы, затраты на восстановительные работы и рекультивацию земель оцениваются почти в 8 миллиардов рублей.
Суд назначил виновному меру наказания в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно ему запретили заниматься деятельностью, связанной с разведкой и добычей полезных ископаемых, сроком на три года. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.
