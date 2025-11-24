Ричмонд
Суд арестовал бывшего заместителя главы Режевского муниципального округа

Режевской городской суд отправил в СИЗО до 22 января 2026 года бывшего заместителя главы администрации Режевского муниципального округа Александра Качурина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку ему инкриминируется совершение особо тяжкого преступления. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на лиц, его изобличающих, скрыться от органов следствия и суда», — говорится в сообщении ведомства.

Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере).