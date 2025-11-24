Суд арестовал бывшего заместителя главы Режевского муниципального округа

«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку ему инкриминируется совершение особо тяжкого преступления. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на лиц, его изобличающих, скрыться от органов следствия и суда», — говорится в сообщении ведомства.