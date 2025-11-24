Ричмонд
В Тайшете осудили мужчину за призывы к насилию в отношении участников СВО и «единороссов»

Тайшетский городской суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, которого обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Иркутской области.

Источник: ТК Город

Как установили следствие и суд, житель Тайшета в 2022 и 2023 годах неоднократно комментировал посты в мессенджере «Телеграм».

В своих комментариях призывал к экстремистским действиям: призыву к совершению насильственных действий (убийству, нанесению телесных повреждений) в отношении участников СВО, а также членов Всероссийской политической партии «Единая Россия», — уточняется в сообщении Объединенной пресс-службы судов Иркутской области.

Свою вину житель Тайшета признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, суд лишил осужденного прав заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением сообщений в интернете, на 2,5 года.

