В Тайшете осудили мужчину за призывы к насилию в отношении участников СВО и «единороссов»

Как установили следствие и суд, житель Тайшета в 2022 и 2023 годах неоднократно комментировал посты в мессенджере «Телеграм».
В своих комментариях призывал к экстремистским действиям: призыву к совершению насильственных действий (убийству, нанесению телесных повреждений) в отношении участников СВО, а также членов Всероссийской политической партии «Единая Россия», — уточняется в сообщении Объединенной пресс-службы судов Иркутской области.
Свою вину житель Тайшета признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, суд лишил осужденного прав заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением сообщений в интернете, на 2,5 года.