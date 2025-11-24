В Прикамье столовая школы около двух лет кормила учащихся опасными продуктами

В число нарушителей попало МАОУ «Тюндюковская СОШ». Надзорный орган 7 ноября этого года установил, что с 19 февраля 2024 года по 31 октября 2025 образовательное учреждение не осуществляло гашение 194 ветеринарных сопроводительных документов на 4,7 тонны молочной, мясной и рыбной продукции.