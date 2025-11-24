В Прикамье столовая школы около двух лет кормила учащихся опасными продуктами

Управление Россельхознадзора опубликовало результаты проведенного с начала года мониторинга социально значимых учреждений Пермского края. Проверка выявила нарушения при поступлении продуктов питания в 43 из них. Нарушения допустили уполномоченные лица.
В число нарушителей попало МАОУ «Тюндюковская СОШ». Надзорный орган 7 ноября этого года установил, что с 19 февраля 2024 года по 31 октября 2025 образовательное учреждение не осуществляло гашение 194 ветеринарных сопроводительных документов на 4,7 тонны молочной, мясной и рыбной продукции.
«Работники учреждения допускали в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность», — сообщил Россельхознадзор.
В ведомстве подчеркнули, что отсутствие информации о сырье не позволяет подтвердить ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. Это нарушает прослеживаемость продукции в системе ФГИС «Меркурий».
Управление Россельхознадзора объявило предостережение Тюндюковская средней образовательной школе в Бардымском округе Прикамья о недопустимости нарушений обязательных требований в области ветеринарии.