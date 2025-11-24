На Урале юные зацеперы сами донесли на себя в полицию

В Каменске-Уральском сотрудники транспортной полиции сняли с грузового поезда четырех зацеперов. Инцидент произошел 23 ноября, тогда один из подростков позвонил в полицию и сообщил, что он вместе с друзьями залез на переходную площадку между вагонами. Они планировали доехать до ближайшей станции, но состав ехал без остановок.