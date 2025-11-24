На Урале юные зацеперы сами донесли на себя в полицию

В Каменске-Уральском сотрудники транспортной полиции сняли с грузового поезда четырех зацеперов. Инцидент произошел 23 ноября, тогда один из подростков позвонил в полицию и сообщил, что он вместе с друзьями залез на переходную площадку между вагонами. Они планировали доехать до ближайшей станции, но состав ехал без остановок.
— Четверо несовершеннолетних после просмотра видеороликов о зацепинге в сети Интернет решили прокатиться на грузовом поезде. Подростки пришли на остановку ВИЗ, где залезли на переходную площадку между вагонами стоящего грузового поезда, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Подростки 14, 13 и 12 лет обучались в одной школе. Старшему из них 17 лет, он студент второго курса. На него составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте». А родителям остальных зацеперов вынесли предостережения.