Автомобиль сгорел на улице Лескова в Нижнем Новгороде 24 ноября

Огонь уничтожил автомобиль ВАЗ на улице Лескова в Нижнем Новгороде 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, отечественная машина сгорела, а стоящий рядом автомобиль получил повреждения. Пламя перекинулось с ВАЗа на «соседа» по парковке.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Предварительно, к возгоранию могла привести неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Ранее мы писали, что прокуратура заинтересовалась пожаром в торговом павильоне в Городце.