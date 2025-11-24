Ричмонд
Автомобиль сгорел на улице Лескова в Нижнем Новгороде 24 ноября

Огонь перекинулся на припаркованную рядом машину.

Источник: МЧС РФ

Огонь уничтожил автомобиль ВАЗ на улице Лескова в Нижнем Новгороде 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, отечественная машина сгорела, а стоящий рядом автомобиль получил повреждения. Пламя перекинулось с ВАЗа на «соседа» по парковке.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Предварительно, к возгоранию могла привести неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Ранее мы писали, что прокуратура заинтересовалась пожаром в торговом павильоне в Городце.