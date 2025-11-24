Ричмонд
Суд заключил под стражу мужчин, обстрелявших автомобиль с девушками в Иркутске

Один из обвиняемых не менее трех раз выстрелил в водителя автомобиля Toyota Corolla.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 ноября. Ленинский районный суд Иркутска заключил под стражу двух мужчин 2000-го года рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмутренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 2 ст. 105 УК РФ. (убийство), сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

По данным следствия, ночью 19 ноября обвиняемые, следуя на автомобиле Audi Q7 без номеров по улице Объездная, увидели движущийся в попутном направлении автомобиль Toyota Corolla. Они подъехали к нему, после чего один из мужчин вооружился пистолетом Макарова, опустил стекло задней правой двери и выстрелил не менее трех раз в водителя автомобиля Toyota Corolla.

Суд удовлетворил ходатайства органов следствия и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.