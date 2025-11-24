Суд заключил под стражу мужчин, обстрелявших автомобиль с девушками в Иркутске

По данным следствия, ночью 19 ноября обвиняемые, следуя на автомобиле Audi Q7 без номеров по улице Объездная, увидели движущийся в попутном направлении автомобиль Toyota Corolla. Они подъехали к нему, после чего один из мужчин вооружился пистолетом Макарова, опустил стекло задней правой двери и выстрелил не менее трех раз в водителя автомобиля Toyota Corolla.