В Красноярске осудили водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину с ребенком

Суд огласил вердикт по уголовному делу водителя, автомобиль которого наехал в Красноярске на женщину с 10-летним школьником. Ни мальчик, ни его мать не выжили.

Источник: Российская газета

Трагический инцидент произошел минувшей весной на пересечении улиц Львовской и Кишиневской в столице региона — водитель мусоровоза сбил горожанку с ребенком. Мальчик умер на месте ДТП, мама скончалась позже в больнице.

Шофер заявил, что пешеходы попали в так называемую слепую зону, и он не увидел их, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к трем с половиной годам колонии-поселения. Кроме того, фигурант дела должен заплатить родственникам погибших 3,6 миллиона рублей компенсации морального вреда.