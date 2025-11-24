В Красноярске осудили водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину с ребенком

Трагический инцидент произошел минувшей весной на пересечении улиц Львовской и Кишиневской в столице региона — водитель мусоровоза сбил горожанку с ребенком. Мальчик умер на месте ДТП, мама скончалась позже в больнице.
Шофер заявил, что пешеходы попали в так называемую слепую зону, и он не увидел их, рассказали в прокуратуре Красноярского края.
Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к трем с половиной годам колонии-поселения. Кроме того, фигурант дела должен заплатить родственникам погибших 3,6 миллиона рублей компенсации морального вреда.