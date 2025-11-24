В Самарской области начальника охраны оштрафовали на 300 тысяч рублей

В Самарской области начальника охраны признали виновным в похищении. Мужчина украл несколько видеокамер, прибор ночного видения, тепловизор, радиостанции, металлоискатель, бензиновый генератор, сообщают в ГУФССП России по региону.
— Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в присвоении чужого имущества и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 300 тысяч рублей, — указали в сообщении.
Судебные приставы ограничили выезд подозреваемого за пределы страны. Кроме того, сотрудники ведомства запретили регистрировать имущество и взыскали средства со счетов должника. Уголовный штраф был взыскан в полном объеме.