В Самарской области начальника охраны оштрафовали на 300 тысяч рублей

В Самарской области начальник охраны украл видеокамеры, тепловизор и металлоискатель.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области начальника охраны признали виновным в похищении. Мужчина украл несколько видеокамер, прибор ночного видения, тепловизор, радиостанции, металлоискатель, бензиновый генератор, сообщают в ГУФССП России по региону.

— Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в присвоении чужого имущества и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 300 тысяч рублей, — указали в сообщении.

Судебные приставы ограничили выезд подозреваемого за пределы страны. Кроме того, сотрудники ведомства запретили регистрировать имущество и взыскали средства со счетов должника. Уголовный штраф был взыскан в полном объеме.