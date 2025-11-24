Ричмонд
Гадалка-мошенница обчистила самарчанку на полмиллиона рублей

Жительница Самары перевела все свои сбережения и взяла кредит, чтобы заплатить за «магические услуги».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 35-летняя местная жительница за полгода перевела лже-ясновидящей более 500 тысяч рублей, надеясь избавиться от череды неприятностей. Женщина не только отдала все свои сбережения, но и взяла кредит в банке, чтобы оплатить «магические услуги», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«Отдав собственные накопления, самарчанка взяла кредит в банке, и за две недели перечислила неизвестной более 500 тысяч рублей», — рассказали в правоохранительных органах.

Мошенница, действовавшая через социальные сети, общалась с жертвой через мессенджер и постоянно требовала новые денежные переводы. Только когда в жизни самарчанки ничего не изменилось, она осознала обман и обратилась в полицию. Сейчас устанавливается личность лже-гадалки, проживающей в другом городе.