Гадалка-мошенница обчистила самарчанку на полмиллиона рублей

В Самаре 35-летняя местная жительница за полгода перевела лже-ясновидящей более 500 тысяч рублей, надеясь избавиться от череды неприятностей. Женщина не только отдала все свои сбережения, но и взяла кредит в банке, чтобы оплатить «магические услуги», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.