Гадалка-мошенница обчистила самарчанку на полмиллиона рублей

В Самаре 35-летняя местная жительница за полгода перевела лже-ясновидящей более 500 тысяч рублей, надеясь избавиться от череды неприятностей. Женщина не только отдала все свои сбережения, но и взяла кредит в банке, чтобы оплатить «магические услуги», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
«Отдав собственные накопления, самарчанка взяла кредит в банке, и за две недели перечислила неизвестной более 500 тысяч рублей», — рассказали в правоохранительных органах.
Мошенница, действовавшая через социальные сети, общалась с жертвой через мессенджер и постоянно требовала новые денежные переводы. Только когда в жизни самарчанки ничего не изменилось, она осознала обман и обратилась в полицию. Сейчас устанавливается личность лже-гадалки, проживающей в другом городе.