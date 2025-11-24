Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в зерновом бункере в Башкирии

В Чекмагушевском районе расследуют смерть двух сотрудников сельхозпредприятия.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту гибели двоих сотрудников сельскохозяйственной организации в Чекмагушевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 21 ноября около 10 часов утра в селе Юмашево работники спустились в бункер зерноочистительного оборудования для проведения очистных работ, где вдохнули неизвестный газ и погибли.

— В рамках надзорных мероприятий прокуратура намерена тщательно установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку соблюдению на предприятии требований трудового законодательства в части охраны труда и техники безопасности, — добавили в ведомстве. — При выявлении нарушений будут задействованы все предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.