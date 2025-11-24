Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в зерновом бункере в Башкирии

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту гибели двоих сотрудников сельскохозяйственной организации в Чекмагушевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, 21 ноября около 10 часов утра в селе Юмашево работники спустились в бункер зерноочистительного оборудования для проведения очистных работ, где вдохнули неизвестный газ и погибли.
— В рамках надзорных мероприятий прокуратура намерена тщательно установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку соблюдению на предприятии требований трудового законодательства в части охраны труда и техники безопасности, — добавили в ведомстве. — При выявлении нарушений будут задействованы все предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.