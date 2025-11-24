Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в зерновом бункере в Башкирии

— В рамках надзорных мероприятий прокуратура намерена тщательно установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку соблюдению на предприятии требований трудового законодательства в части охраны труда и техники безопасности, — добавили в ведомстве. — При выявлении нарушений будут задействованы все предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.