В Фергане из-за густого тумана произошло крупное ДТП

Инцидент прокомментировали в Ферганском УВД.
23 ноября примерно в 11:45 на 241-м километре автодороги А-373 «Ташкент — Ош», проходящей через махаллю «Мехнатобод» Учкуприкского района, произошло ДТП с участием семи легковых и грузовых автомобилей — среди них Lacetti, DAF и Hyundai Porter.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия.
Правоохранители подчеркнули: причиной этого ДТП стал густой туман в районе происшествия и несоблюдение дистанции. Водителей просят не превышать скорость и обязательно соблюдать дистанцию между автомобилями при движении в тумане и условиях ограниченной видимости.
На данный момент представители правоохранительных органов не сообщили, были ли в результате этого ДТП погибшие или пострадавшие.