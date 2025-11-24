В Фергане из-за густого тумана произошло крупное ДТП

Vaib.uz (Узбекистан. 24 ноября). Накануне в соцсетях распространились видео, снятые в Ферганской области. На кадрах видно густой туман, дорогу и множество автомобилей, попавших в серьёзную аварию. Пользователи писали, что, судя по повреждениям, в ДТП могут быть пострадавшие и жертвы.