В Фергане из-за густого тумана произошло крупное ДТП

Vaib.uz (Узбекистан. 24 ноября). Накануне в соцсетях распространились видео, снятые в Ферганской области. На кадрах видно густой туман, дорогу и множество автомобилей, попавших в серьёзную аварию. Пользователи писали, что, судя по повреждениям, в ДТП могут быть пострадавшие и жертвы.

Источник: Соцсети

Инцидент прокомментировали в Ферганском УВД.

23 ноября примерно в 11:45 на 241-м километре автодороги А-373 «Ташкент — Ош», проходящей через махаллю «Мехнатобод» Учкуприкского района, произошло ДТП с участием семи легковых и грузовых автомобилей — среди них Lacetti, DAF и Hyundai Porter.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия.

Правоохранители подчеркнули: причиной этого ДТП стал густой туман в районе происшествия и несоблюдение дистанции. Водителей просят не превышать скорость и обязательно соблюдать дистанцию между автомобилями при движении в тумане и условиях ограниченной видимости.

На данный момент представители правоохранительных органов не сообщили, были ли в результате этого ДТП погибшие или пострадавшие.