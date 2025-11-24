Правоохранители били фанатов резиновыми дубинками перед матчем в Фергане

В Ферганском областном УВД прокомментировали инцидент и объяснили, что произошло. По данным ведомства, 22 ноября, перед началом футбольного матча «Нефтчи» — «Кызылкум» на стадионе «Истиклол» в Фергане, на втором контрольно-пропускном пункте несколько лиц без билетов попытались незаконно проникнуть на территорию стадиона. Они снесли металлические ограждения и отказались подчиняться законным требованиям сотрудников.
Правоохранители заявили, что благодаря их оперативным и решительным действиям попытки нарушителей прорваться на стадион были быстро пресечены. Личности всех участников беспорядков установлены, сейчас по их действиям ведутся следственные мероприятия для дачи правовой оценки.
Отметим, что после этого матча футбольный клуб «Нефтчи» из Ферганы впервые за 24 года вновь стал чемпионом Узбекистана. В матче 29-го тура ферганцы уверенно одержали победу на своём поле над «Кызылкумом» со счётом 4:1.