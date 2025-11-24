Правоохранители били фанатов резиновыми дубинками перед матчем в Фергане

В Ферганском областном УВД прокомментировали инцидент и объяснили, что произошло. По данным ведомства, 22 ноября, перед началом футбольного матча «Нефтчи» — «Кызылкум» на стадионе «Истиклол» в Фергане, на втором контрольно-пропускном пункте несколько лиц без билетов попытались незаконно проникнуть на территорию стадиона. Они снесли металлические ограждения и отказались подчиняться законным требованиям сотрудников.