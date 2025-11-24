Ричмонд
В Баку 7 человек пострадали при взрыве в бизнес-центре

Мощный взрыв в столице Азербайджана привел к значительным разрушениям в шестиэтажном бизнес-центре. В результате происшествия пострадали семь человек, всех их удалось спасти силами МЧС. Ведется следствие.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Семь человек получили ранения и были госпитализированы в результате мощного взрыва, который утром произошел в шестиэтажном бизнес-центре в Баку. В здании зафиксированы разрушения на пяти этажах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, а также Республиканский центр скорой помощи Азербайджана.

Инцидент произошел утром на улице Раджабли в Наримановском районе столицы Азербайджана, в здании бизнес-центра AFEN Plaza. По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже и привел к разрушениям практически во всем здании.

В экстренных службах уточнили, что возгорания не произошло. В результате оперативных действий спасателей на месте ЧП были спасены и переданы медикам семь человек. Позднее Республиканский центр скорой помощи подтвердил, что все пострадавшие госпитализированы.

Правоохранительные органы приступили к расследованию причин и обстоятельств происшествия.