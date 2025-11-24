В Баку 7 человек пострадали при взрыве в бизнес-центре

Семь человек получили ранения и были госпитализированы в результате мощного взрыва, который утром произошел в шестиэтажном бизнес-центре в Баку. В здании зафиксированы разрушения на пяти этажах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, а также Республиканский центр скорой помощи Азербайджана.