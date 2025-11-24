Во дворе жилого дома в Волгограде три дня лежит авиабомба времен войны

Жители Центрального района Волгограда обеспокоены: уже несколько дней во дворе дома на улице Кубанской лежит авиабомба ФАБ-250.
«Подарок» времен Сталинградской битвы нашли 21 ноября 2025 года во время земляных работ. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Боеприпас весом 250 килограммов оказался во дворе жилого дома.
Спасатели поисково-спасательного центра должны прибыть для безопасного обезвреживания, после чего бомбу вывезут за город и уничтожат по правилам. Однако уже четвертый день снаряд остается во дворе многоквартирного дома, несмотря на то что место огорожено. Жильцы говорят, что боятся выходить во двор, опасаются, что снаряд может сдетонировать.
В МЧС подтвердили, что ждут приезда специалистов, их ждут уже завтра, 25 ноября.
В настоящее время контроль и обеспечение порядка на месте находки возложены на органы правопорядка, — этим занимаются сотрудники полиции.
Ранее сообщалось об обнаружении ФАБ весом 250 килограммов.