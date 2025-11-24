Во дворе жилого дома в Волгограде три дня лежит авиабомба времен войны

Спасатели поисково-спасательного центра должны прибыть для безопасного обезвреживания, после чего бомбу вывезут за город и уничтожат по правилам. Однако уже четвертый день снаряд остается во дворе многоквартирного дома, несмотря на то что место огорожено. Жильцы говорят, что боятся выходить во двор, опасаются, что снаряд может сдетонировать.