Гродненец сходил на поминки и может сесть на три года. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В октябре 2025 года 56-летняя жительница Гродно пригласила к себе знакомого, чтобы помянуть умершего супруга. На поминках компания распивала алкоголь. В какой-то момент фигурант заметил на тумбочке банковскую карту, принадлежавшую хозяйке квартиры, и решил ее забрать.
Обвиняемый на протяжении четырех дней рассчитывался чужой картой за покупки в различных торговых точках. На чужие деньги гродненец успел купить алкогольные напитки, обувь, продукты. Кроме того, он даже успел пополнить счет своего мобильного телефона.
«В общей сложности он потратил около 300 рублей. Действия злоумышленника попали в поле зрения камер видеонаблюдения», — сообщили в милиции.
Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РУВД установили личность мужчины. Им оказался 43-летний житель Гродно. В отношении него было заведено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.
«За незаконный шопинг ему грозит до трех лет лишения свободы», — уточнили в ведомстве.
