Гродненец сходил на поминки и может сесть на три года

В октябре 2025 года 56-летняя жительница Гродно пригласила к себе знакомого, чтобы помянуть умершего супруга. На поминках компания распивала алкоголь. В какой-то момент фигурант заметил на тумбочке банковскую карту, принадлежавшую хозяйке квартиры, и решил ее забрать.