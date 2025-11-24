Колонию, где был крупнейший бунт заключённых, ликвидируют

Правоохранители строили планы силового разгона волнения, однако на ввод ОМОНа в колонию не решались: не было формального повода. Ни одно стекло не было разбито, ни на одного охранника не напали, заключённые не проявляли агрессии. К тому же, за ситуацией уже следила вся страна. На переговоры с бунтовщиками прилетел лично заместитель начальника ФСИН России Геннадий Корниенко. Он решил отказаться от силового разгона осуждённых, и 27 ноября их удалось убедить разойтись и вернуться в камеры.