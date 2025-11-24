Колонию, где был крупнейший бунт заключённых, ликвидируют

В Копейске Челябинской области идёт ликвидация колонии № 6. В последние годы она пользовалась славой «элитного» исправительного учреждения, в котором отбывали заключение бывшие депутаты и прочие состоятельные заключённые, например, бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин. Однако так было далеко не всегда, ведь самое знаменитое событие — бунт заключённых, начавшийся 24 ноября 2012 года и прогремевший на всю Россию.
Что известно о колонии в Копейске, где был бунт
ИК-6 была исправительным учреждением строгого режима. В нём содержались заключённые по тяжким и особо тяжким статьям. Так, каждый третий осужденный имел срок за убийство, каждый четвертый — за торговлю наркотиками в составе организованных групп.
Само учреждение считалось одним из образцовых в ФСИН России. Несмотря на близкую к пределу загруженности — 1 590 человек из 1 650 возможных, — колония стабильно принимала новоприбывших, поддерживая жёсткую дисциплину среди осуждённых.
Руководство колонии в лице Дениса Механова имело несколько крупных договоров о поставках продукции колонии (в основном корпусной мебели) в государственные и частные организации. Это обеспечило заведение материальной базой: оборудование и сырье предоставляли заказчики. Колония стала получать регулярный доход, а заключенные — работу и зарплату.
В тот период от осужденных поступали лишь единичные жалобы на условия содержания.
Предыстория бунта в колонии Копейска
Большинство обстоятельств, которые приводят осужденные в своих высказываниях, не нашли официального подтверждения, но транслировались в СМИ и в блогах правозащитников.
В основном жалобы были связаны с обращением персонала учреждения с заключёнными, которое те называли безжалостным. Якобы новичков ставили в строй, а после спускали конвойных собак, заставляя бежать в санпропускник. Медливших заключённых псы сильно кусали.
Далее их раздевали догола для подробного осмотра. Перед ним новоприбывшие были обязаны отстоять длинную очередь в помещении с ледяным кафелем и без отопления. В конце каждому выдавали тряпку для мытья туалетов — проверяли характер. Отказывавшихся избивали.
Отдельно заключённые рассказывали о некой «музыкальной терапии», когда на протяжении многих часов, вплоть до суток, проигрывали песню «Голубая луна», ломая наиболее непокорных.
К тому же сообщалось, будто сотрудники ФСИН наладили чёткую систему вымогательства. В колонии у всего была своя цена: свидания с родственниками, передачки, звонки домой — за всё брали деньги, причём с каждого разную сумму. Однако всё изменилось, когда холодной осенью 2012 года группа из нескольких сотен заключенных забралась на крышу учреждения и вывесила плакаты с призывами о помощи.
Как начался бунт в ИК-6 в Копейске
Этот день — 24 ноября, в колонии был «родительским». В такие даты родственникам не только устраивали свидания, но и запускали внутрь, чтобы те посмотрели на условия содержания. И в этот день они пытались попасть к заключённым и узнать, в чём дело.
Как обычно, сотрудники колонии приняли у всех паспорта, но дальше никого не впустили, а вечером и вовсе вызвали наряд ОМОН, который разогнал гостей.
«Омоновцы кинулись на толпу, избивали всех подряд, — вспоминала правозащитница Оксана Труфанова в беседе с журналистами. — Мне досталось дубинкой по лицу, некоторым сломали ноги и пробили головы. Я зафиксировала травмы, но следователи так и не установили тех, кто наносил удары. Поэтому уголовное дело не возбудили».
Тем не менее, пришедшие продолжили и дальше стоять на морозе и требовать доступа к родным. Не сдавались и заключённые: к ним присоединялись всё новые люди, а жизнь в ИК-6 фактически встала. Они вывесили простыни с надписями «Администрация вымогает $» и «Люди помогите» (авторская орфография сохранена — прим.ред). Бунт шёл мирно и без погромов, однако вернуться в камеры осуждённые категорически отказались.
Впрочем, есть и другая точка зрения, которой придерживаются бывшая администрация колонии, правоохранители и часть арестантов. Они считают, что радикальные заключённые пошли на открытый бунт, чтобы взять власть в колонии в свои руки.
В то время в Копейск прибывали многие осужденные из других регионов, так как там колонии в ходе реформ сокращали. Этот наплыв новых людей, объясняли сторонники версии, привёл к тому, что в копейской ИК оказалось сразу несколько десятков арестантов «чёрной масти» (приверженцев уголовной идеологии — прим. ред.), и бунт стал неизбежен.
Правоохранители строили планы силового разгона волнения, однако на ввод ОМОНа в колонию не решались: не было формального повода. Ни одно стекло не было разбито, ни на одного охранника не напали, заключённые не проявляли агрессии. К тому же, за ситуацией уже следила вся страна. На переговоры с бунтовщиками прилетел лично заместитель начальника ФСИН России Геннадий Корниенко. Он решил отказаться от силового разгона осуждённых, и 27 ноября их удалось убедить разойтись и вернуться в камеры.
Итоги бунта в ИК-6 в Копейске
Событие вызвало широкий общественный резонанс: о нём писали не только городские СМИ, но и федеральные и даже некоторые международные издания. И не удивительно, ведь в нём приняли участие более 1 000 человек: это самый большой тюремный бунт за всю историю Российской Федерации. Была проведена всеобъемлющая проверка условий в колонии Копейска. Как выяснилось, часть рассказов заключённых оказалась правдой, завели уголовные дела. Нескольких сотрудников вместе с главой колонии отстранили от работы, а самого Механова в 2015 году приговорили к трём годам условно за превышение должностных полномочий. Правда, потом сразу же амнистировали.
А вот 17 заключённым повезло заметно меньше. Пусть они и добились расследования нарушений в колонии, им добавили от двух до пяти лет колонии за организацию бунта. Теперь же, когда исправительное учреждение закрывается, в истории колонии № 6 поставлена жирная точка: больше на эти башни и крыши не заберётся никто.
Закрытие учреждения региональное управление ФСИН комментирует так:
«ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области проходит процедуру ликвидации. В связи с этим личному составу учреждения были предложены вакантные должности в других учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, также расположенных на территории Копейского городского округа. Осужденные, содержащиеся в колонии, переведены в соответствующие учреждения с учётом установленного режима содержания».