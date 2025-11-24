Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская пенсионерка лишилась сбережений после звонка «из ФСБ»

Пенсионерка из Воронежа перевела все деньги мошенникам, испугавшись обвинений в госизмене.

Источник: Комсомольская правда

63-летняя воронежская пенсионерка лишилась сбережений, испугавшись обвинений в госизмене. Дистанционные аферисты развели женщину по многоходовой схеме.

Сначала дама получила сообщение якобы от директора с ее бывшего места работы: тот проинформировал пенсионерку о проверке в организации по поводу утечки персональных данных сотрудников и необходимости оказания содействия представителям комиссии. А потом женщине позвонил неизвестный, представившийся следователем ФСБ, и обвинил в финансировании террористической организации. Женщина была напугана, и мошенники убедили ее «доказать невиновность»: провести дома «добровольный обыск» на предмет ценностей, снять в банке деньги и перевести все на специальные счета.

За минувшие выходные 22—23 ноября от действий мошенников пострадали девять жителей Воронежской области, лишившихся в общей сложности около четырех миллионов рублей.