Воронежская пенсионерка лишилась сбережений после звонка «из ФСБ»

Сначала дама получила сообщение якобы от директора с ее бывшего места работы: тот проинформировал пенсионерку о проверке в организации по поводу утечки персональных данных сотрудников и необходимости оказания содействия представителям комиссии. А потом женщине позвонил неизвестный, представившийся следователем ФСБ, и обвинил в финансировании террористической организации. Женщина была напугана, и мошенники убедили ее «доказать невиновность»: провести дома «добровольный обыск» на предмет ценностей, снять в банке деньги и перевести все на специальные счета.