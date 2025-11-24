В Воронеже жители 6 улиц остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии

Из-за коммунальной аварии на теплосетях днем 24 ноября жителям шести улиц Коминтерновского района отключили отопление и горячую воду. Как сообщили в «РИР Энерго — Воронежская генерация», коммунальщики уже приступили к ликвидации прорыва.