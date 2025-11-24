В Воронеже жители 6 улиц остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии

Из-за коммунальной аварии на теплосетях днем 24 ноября жителям шести улиц Коминтерновского района отключили отопление и горячую воду. Как сообщили в «РИР Энерго — Воронежская генерация», коммунальщики уже приступили к ликвидации прорыва.
— Для проведения ремонтных работ вынуждены до 18.00 ограничить подачу горячего водоснабжения и теплоснабжения, — отметили в РИР Энерго — Воронежская генерация".
Под ограничение попали жители улиц:
- Антонова-Овсеенко, 15,
- Хользунова, 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 108, 109, 110, 110я, 111, 1 12, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125,
- Новгородской, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141,
- Беговой, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172,
- Владимира Невского, lа, 1 В, 3, 7, 9, 9а,
- Лизюкова, 89, 91, 91a, 916, 93, 93a, 95, 97, 99, 101, 105, 103.