Суд в Санкт-Петербурге рассмотрел апелляцию опекунши Далера Бобиева

ЕАН писал, что громкая история произошла в 2023 году и всколыхнула всю Россию. Информация о пропаже 5-летнего Далера Бобиева появилась 26 июня. Опекунша мальчика Вероника Наумова заявила, что он убежал из дома. Трое суток Далера искали более полутора тысяч человек — поисковые отряды, правоохранительные органы и неравнодушные горожане.