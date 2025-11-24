Суд в Санкт-Петербурге рассмотрел апелляцию опекунши Далера Бобиева

Приговор, вынесенный Свердловским областным судом, оставлен без изменений и вступил в силу.
Ранее Наумовой было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок 2 года. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего — отца погибшего мальчика — к опекунше в размере 1 млн рублей.
Кроме того, петербургский суд рассмотрел апелляцию на приговор племянника Наумовой Даниила Егольникова, которого женщина вовлекла в преступления в отношении ребенка.
Вердикт также оставлен прежним — молодой человек проведет 5 лет в исправительной колонии общего режима.
ЕАН писал, что громкая история произошла в 2023 году и всколыхнула всю Россию. Информация о пропаже 5-летнего Далера Бобиева появилась 26 июня. Опекунша мальчика Вероника Наумова заявила, что он убежал из дома. Трое суток Далера искали более полутора тысяч человек — поисковые отряды, правоохранительные органы и неравнодушные горожане.
Утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже Наумовой неподалеку от ее дома, оно было спрятано в сумке.
По версии следствия, 2 декабря 2022 года Наумова жестоко избила мальчика обувной ложкой, связала его скотчем и утопила в ванне, после чего спрятала тело в гараже. До обнаружения тела Бобиева опекунша продолжала получать на него деньги.
Выяснилось, что Наумова и раньше издевалась над мальчиком. К истязаниям она привлекала и своего племянника Даниила Егольникова, который выполнял ее распоряжения, причиняя Далеру физические и психические страдания.