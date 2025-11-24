Что творится у дома, где нашли тела бывших возлюбленных

Соседи сообщают, что не были знакомы с участниками конфликта. Предположительно, погибшую звали Светланой. По данным источников, она недавно рассталась с нападавшим и начала встречаться с другим мужчиной — по одной из версий, именно он стал третьим участником происшествия. Сейчас молодой человек даёт показания в качестве свидетеля. Квартиру женщина снимала и жила на четвёртом этаже, говорят жильцы. Видели её в доме редко.