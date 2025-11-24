Что творится у дома, где нашли тела бывших возлюбленных

В Челябинске продолжают обсуждать жуткое убийство, случившееся рядом с парком «Плодушка» в Ленинском районе. Около подъезда многоквартирного дома по улице Гранитной нашли тела мужчины и женщины в луже крови. По предварительным данным, мужчина сначала зарезал женщину, а потом лишил жизни себя. В соцсетях пишут, что он расправился с ней из ревности. Корреспондент chel.aif.ru побывал на месте происшествия. Подробности читайте в материале chel.aif.ru.
Утро после убийства на улице Гранитной
Микрорайон, где всё произошло, выглядит достаточно мирным. Рядом находится детский сад. Территория двора ухоженная, везде чисто и прибрано. О трагедии, случившейся в ночь с субботы на воскресенье 23 ноября 2025 года, напоминают пятна крови на тротуаре, засыпанные песком.
В палисаднике за голубым заборчиком тоже ещё видны следы крови. Рядом лежат две белые розы.
Цветы ещё не успели завянуть — кто-то положил их совсем недавно. Судя по записи с камер домофона, именно здесь скончалась потерпевшая, когда бывший молодой человек повалил её на землю и добил ударом ножа.
В СМИ сообщалось, что на месте происшествия остались его личные вещи — кожаная куртка, перчатки и электронная сигарета. К утру на виду осталась только куртка.
«Шум, грохот — и всё стихло»
Местные жители на контакт идут неохотно, и об инциденте говорят с осторожностью. Однако между собой случившееся обсуждают. Соседи слышали стук в дверь подъезда ночью, около 01:30.
«Как будто кто-то выламывал дверь. Шум, грохот — а потом тишина. Всё стихло», — вспоминает одна из жительниц дома. При виде крови на асфальте некоторые жильцы сначала решили, что кто-то упал с высоты.
О случившемся многие узнали из домового чата и от соседей с первого этажа. События минувшей ночи они восстановили по записи с камеры домофона.
На кадрах видно, как мужчина в чёрной кожаной куртке и женщина в дублёнке подходят к первому подъезду. В руках у неё видно телефон, она кому-то звонила. Затем между ней и спутником начался эмоциональный спор — женщина активно жестикулировала, в то время как мужчина сохранял внешнее спокойствие.
Вскоре к ним вышел другой молодой человек. Между мужчинами завязалась драка. Женщина вмешалась и попыталась их разнять, но спутник повалил её на землю у палисадника между первым и вторым подъездом. В этот момент третий участник конфликта убежал.
«Мальчишка, который убегал, побежал не в наш подъезд, а в другой», — сказала одна из жительниц дома. Дальнейшие события разворачивались вне зоны видимости камеры. По словам жильцов, именно у палисадника мужчина нанёс женщине смертельное ножевое ранение, после чего покончил с собой.
Соседи сообщают, что не были знакомы с участниками конфликта. Предположительно, погибшую звали Светланой. По данным источников, она недавно рассталась с нападавшим и начала встречаться с другим мужчиной — по одной из версий, именно он стал третьим участником происшествия. Сейчас молодой человек даёт показания в качестве свидетеля. Квартиру женщина снимала и жила на четвёртом этаже, говорят жильцы. Видели её в доме редко.
Расследование продолжается, точные мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются следственными органами.