В Омске суд подтвердил приговор двум напавшим на полицейского

Два жителя Москаленского района пытались «защитить» от ГИБДД пьяную водительницу, но сами нарушили закон.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 24 ноября, пресс-служба облсуда сообщила о вступлении в силу приговора двум жителей Омской области, которые в этом году допустили насилие против полицейского. Эпизод случился весной.

В суде уточнили: в апелляционном порядке его судья рассмотрел уголовное дело двух жителей Москаленского района. Те ранее были признаны виновными в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия по отношению к представителю власти».

Эпизод, по которому был вынесен прежний приговор, случился 30 марта ночью. В тот момент начальник ОМВД по Москаленскому району месте с сотрудником территориального ОГИБДД ОМВД сам патрулировал на служебной машине село Элита. Там они остановили машину под управлением девушки с признаками алкогольного опьянения.

«Во время проверки документов к служебному автомобилю стали подходить знакомые и родственники девушки, в том числе подсудимые Гонштейн В. Я. и Алексеев В. О. Последние, попытавшись помешать проверочным мероприятиям, несколько раз ударили сотрудника полиции. Тогда второй сотрудник полиции произвол предупредительный выстрел из табельного оружия», — уточнила пресс-служба суда.

В ходе первичного процесса в райсуде подсудимые свою вину признали полностью.

Приговором суда 13 августа Гонштейн В. Я. и Алексеев В. О. были признаны виновными, им назначили наказание в виде лишения свободы на срок три и два года соответственно в колонии общего режима.

Ныне же Омский областной суд вердикт райсуда оставил без изменения, жалобы осужденных и защитников без удовлетворения.

