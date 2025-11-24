В Омске суд подтвердил приговор двум напавшим на полицейского

В понедельник, 24 ноября, пресс-служба облсуда сообщила о вступлении в силу приговора двум жителей Омской области, которые в этом году допустили насилие против полицейского. Эпизод случился весной.
В суде уточнили: в апелляционном порядке его судья рассмотрел уголовное дело двух жителей Москаленского района. Те ранее были признаны виновными в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия по отношению к представителю власти».
Эпизод, по которому был вынесен прежний приговор, случился 30 марта ночью. В тот момент начальник ОМВД по Москаленскому району месте с сотрудником территориального ОГИБДД ОМВД сам патрулировал на служебной машине село Элита. Там они остановили машину под управлением девушки с признаками алкогольного опьянения.
«Во время проверки документов к служебному автомобилю стали подходить знакомые и родственники девушки, в том числе подсудимые Гонштейн В. Я. и Алексеев В. О. Последние, попытавшись помешать проверочным мероприятиям, несколько раз ударили сотрудника полиции. Тогда второй сотрудник полиции произвол предупредительный выстрел из табельного оружия», — уточнила пресс-служба суда.
В ходе первичного процесса в райсуде подсудимые свою вину признали полностью.
Приговором суда 13 августа Гонштейн В. Я. и Алексеев В. О. были признаны виновными, им назначили наказание в виде лишения свободы на срок три и два года соответственно в колонии общего режима.
Ныне же Омский областной суд вердикт райсуда оставил без изменения, жалобы осужденных и защитников без удовлетворения.
