В Омске суд подтвердил приговор двум напавшим на полицейского

«Во время проверки документов к служебному автомобилю стали подходить знакомые и родственники девушки, в том числе подсудимые Гонштейн В. Я. и Алексеев В. О. Последние, попытавшись помешать проверочным мероприятиям, несколько раз ударили сотрудника полиции. Тогда второй сотрудник полиции произвол предупредительный выстрел из табельного оружия», — уточнила пресс-служба суда.