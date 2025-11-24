Последствия подрыва фрагментов ракеты ATACMS в Воронеже показали очевидцы

По официальным данным, в результате подрыва один дом разрушен полностью, еще несколько — получили повреждения кровли и окон. Судя по размещенным в сети кадрам, в земле образовалась внушительных размеров воронка, а расположенный ближе всех к месту уничтожения боеприпаса дом восстановлению не подлежит. По документам, постройка была нежилой.