Последствия подрыва фрагментов ракеты ATACMS в Воронеже показали очевидцы

Жители воронежского СНТ «Дальние сады» поделились в соцсетях фотографиями и видео с последствиями подрыва фрагментов американских ракет ATACMS, который планово произвели в субботу, 22 ноября.
Напомним, взрывоопасные элементы обнаружили на территории СНТ и рядом с ним после попытки ВСУ атаковать ракетами ATACMS Воронеж 18 ноября. Все воздушные цели успешно сбили бойцы ПВО. Специалисты обследовали фрагменты ракеты и пришли к выводу, что их невозможно переместить на полигон для уничтожения. Поэтому приняли решение эвакуировать жителей поселка и совершить подрыв на месте.
По официальным данным, в результате подрыва один дом разрушен полностью, еще несколько — получили повреждения кровли и окон. Судя по размещенным в сети кадрам, в земле образовалась внушительных размеров воронка, а расположенный ближе всех к месту уничтожения боеприпаса дом восстановлению не подлежит. По документам, постройка была нежилой.