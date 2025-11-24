Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков

Как отмечается, 2 мая Маркарян опубликовал на странице в соцсети видео, в котором рассказывал о свойствах определенного психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности, а также источника постоянной энергии. При этом конкретизировались отдельные жизненные ситуации, «при которых потребление данного вещества является единственно правильным выбором».
Судебная пресс-служба отмечает, что видео просмотрели более 113 тысяч пользователей, свыше 4 тысяч поставили лайки. В результате Маркарян привлечен к административной ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ о пропаганде наркотических средств.
«Исследование подтвердило, что в представленном материале есть совокупность лингвистических и психологических признаков пропаганды психотропных веществ… Суд назначил наказание в виде штрафа в 15 000 рублей», — говорится в сообщении.
В ноябре Таганский суд Москвы на два месяца продлил арест Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Блогера отправили в СИЗО 25 августа.
Ранее в столичном главке СК сообщали РИА Новости, что Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
Однако после ареста в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого «мог задеть в своих текстах или видео». Он также написал, что страдал затяжной депрессией, и подробно рассказал о ее причинах.
В МВД уточняли, что блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.
Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Как сообщал МВД РФ, фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.