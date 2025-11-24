Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска вуз вынужденно эвакуировал людей из-за ложной тревоги

Проверка здания шла два часа, взрывных устройств там в итоге не нашли.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в понедельник, 24 ноября, из здания Сибирского юридического университета на улице Короленко вынужденно эвакуировали студентов и сотрудников. Изначально об этом написал паблик «Омск ВК» во «ВКонтакте».

Пост был анонимным, автор уточнил, что причиной стало сообщение о якобы минировании вуза.

В областном УМВД нам уточнили: в полицию сообщение о взрывном устройстве якобы в здании пришло в 10:26, силовики выехали на место и проверяли все помещения. Проверка шла два часа. Взрывные или просто подозрительные устройства найдены не были.

Ранее «КП Омск» писала, что в Омске в феврале этого года за двое суток приходило два ложных сообщения о минировании школы № 142.