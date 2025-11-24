К бывшему замглавы округа Подмосковья подали иск об изъятии имущества

Альберт Гравин сложил с себя полномочия по собственному желанию в ноябре 2023 года. В конце того же месяца чиновника арестовали, в домах фигуранта и его родственников прошли следственные мероприятия. Вместе с Гравиным в СИЗО отправили главу Ленинского городского округа Алексея Спасского. Его также обвинили в получении взятки.