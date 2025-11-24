Ричмонд
К бывшему замглавы округа Подмосковья подали иск об изъятии имущества

Прокуратура направила в Кузьминский районный суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества бывшего первого замглавы администрации Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. Соответчиками по иску проходят Эльмира Гравина и Рауз Абраяров. Подготовка дела к разбирательству назначена на 27 ноября, сообщила пресс-служба столичных судов.

Источник: Freepik

В январе Альберта Гравина приговорили к 14 годам колонии за получение особо крупной взятки. Также ему назначили штраф 215 млн руб. и запрет занимать госдолжности на 12 лет. К семи годам колонии и штрафу в 70 млн руб. приговорили пособника при передаче взятки Алексея Соловьева.

Альберт Гравин сложил с себя полномочия по собственному желанию в ноябре 2023 года. В конце того же месяца чиновника арестовали, в домах фигуранта и его родственников прошли следственные мероприятия. Вместе с Гравиным в СИЗО отправили главу Ленинского городского округа Алексея Спасского. Его также обвинили в получении взятки.