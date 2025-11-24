В полиции рассказали подробности ДТП на Горького, где сбили сотрудника Госавтоинспекции

Дежуривший полицейский остановил Renault для проверки документов у 46-летнего водителя. В это время в попутном направлении ехал Hyundai, за рулём которого сидел мужчина 1981 года рождения. Внедорожник врезался в остановившуюся легковушку. От удара Renault отбросило на сотрудника ГАИ, тот получил травмы ног. Пострадавшего доставили в больницу.