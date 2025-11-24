В полиции рассказали подробности ДТП на Горького, где сбили сотрудника Госавтоинспекции

Сотрудник ГАИ был сбит на улице Горького, когда остановил легковушку для проверки документов. Подробности ДТП «Клопс» рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Дежуривший полицейский остановил Renault для проверки документов у 46-летнего водителя. В это время в попутном направлении ехал Hyundai, за рулём которого сидел мужчина 1981 года рождения. Внедорожник врезался в остановившуюся легковушку. От удара Renault отбросило на сотрудника ГАИ, тот получил травмы ног. Пострадавшего доставили в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ДТП произошло 24 ноября около 10:00 в районе съезда с Северного обхода на ул. Горького. О нём сообщали очевидцы.