Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разбил машину — поплатился жизнью: жена жестоко наказала мужа за небольшую провинность

В Бурятии женщина убила мужа из-за разбитой машины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии заведено уголовное дело после жестокого бытового преступления. Жительница села Гэгэтуй обвиняется в убийстве своего мужа. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, причиной смертельной ссоры стал поврежденный автомобиль.

— По версии следствия, конфликт разгорелся вечером 21 ноября. Днем женщина узнала, что мужчина, разъезжая по деревне, врезался в забор и помял ее машину, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вечером пара выпивала дома. Разговор о разбитом авто перерос в ссору. В пылу скандала женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте, не дождавшись медиков.

После происшествия обвиняемая сама вызвала скорую помощь и полицию. Она не пыталась скрыться и оставалась в доме до приезда следователей. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что фельдшер спешил на помощь пациенту, но сам попал в ловушку смерти.