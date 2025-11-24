Разбил машину — поплатился жизнью: жена жестоко наказала мужа за небольшую провинность

В Бурятии заведено уголовное дело после жестокого бытового преступления. Жительница села Гэгэтуй обвиняется в убийстве своего мужа. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, причиной смертельной ссоры стал поврежденный автомобиль.
— По версии следствия, конфликт разгорелся вечером 21 ноября. Днем женщина узнала, что мужчина, разъезжая по деревне, врезался в забор и помял ее машину, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечером пара выпивала дома. Разговор о разбитом авто перерос в ссору. В пылу скандала женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте, не дождавшись медиков.
После происшествия обвиняемая сама вызвала скорую помощь и полицию. Она не пыталась скрыться и оставалась в доме до приезда следователей. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
