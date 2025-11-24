В Екатеринбурге оштрафовали двоих мужчин за стрельбу на свадьбе

По данным ведомства, инцидент произошел 14 апреля 2025 года во дворе дома на улице Маяковского. Осужденные, 1999 и 2003 годов рождения, выстрелили из охолощенного и сигнального пистолетов. В ходе следствия выяснилось, что в доме проживала невеста одного из фигурантов. «Жених и его друг своими действиями создали угрозу гражданам, находящимся вблизи дома по ул. Маяковского в г. Екатеринбурге, которые испытали чувство беспокойства и страха за свою жизнь и здоровье», — говорится в сообщении. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях, что привлекло внимание общественности.
Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одного из задержанных ранее привлекали к ответственности за вымогательство и кражу. «Один из “стволов”, фигурирующий в этой истории, полицейские изъяли, его принес адвокат подозреваемого. Пистолет “В1 Курс” (Беретта 10ТК) не боевой, охолощенный, его дуло запаяно. Он был приобщен к собранным материалам», — отметил полковник Горелых.