В Молдове с каждым годом растет число несчастных случаев на производстве.
По данным Министерства труда и социальной защиты, охрана труда и техника безопасности на рабочем месте остаются серьёзной проблемой в Республике Молдова. За первые девять месяцев текущего года в стране было зарегистрировано 515 несчастных случаев на производстве. 56 из них — со смертельным исходом.
В 2024 году 28 человек пострадали в результате серьёзных происшествий на рабочем месте, пишет IPN. 17 человек скончались, упав с высоты.
Сотрудникам, столкнувшимся с нарушениями правил безопасности во время исполнения служебных обязанностей, рекомендуется оставлять жалобы на сайте ism.gov.md.
В Молдове 56 человек погибли на производстве за девять месяцев, а смертность в три раза выше, чем в ЕС. Что делает Министерство труда? Запускает проникновенную кампанию: «Работай осторожно! Дома тебя ждет любимый человек», пишет тг-канал «Нетипичная Молдова NEWS».
Серьёзно? Это должно заменить реальные инвестиции в безопасность, строгий контроль на стройках, где люди падают с высоты, и введение драконовских штрафов для работодателей-нарушителей?
Рабочие, увидев этот плакат, должны сразу забыть о неисправных лесах, отсутствии инструктажа и об игнорировании безопасности ради плана.
А работники, которых дома никто не ждёт, видимо, могут продолжать рисковать.
Браво, Министр Плугару! Проблема решена одним слоганом.
Какой абсурд…
