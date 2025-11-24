Компанию в Ростовской области оштрафовали за организацию нелегальной миграции

В Ростовской области коммерческую организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 млн рублей за организацию нелегальной миграции. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по региону.
Нарушения миграционных правил выявили при взаимодействии силовиков, представителей полиции и следователей.
Оказалось, что бывший начальник УВМ ГУ МВД России по Ростовской области и его подчиненный — также экс-начальник отдела по вопросам трудовой миграции — сговорились с фирмой и длительное время не реагировали на незаконных иностранцев. Также меры не применялись и к их работодателю.
Бывшим правоохранителям предъявили обвинения в превышении полномочий и организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), коммерческую структуру привлекли к ответственности.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.